Direksiyon hakimiyetini kaybetti, duvarı yıktı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü eski bir fabrikanın duvarına çarparak yıktı. Kazada yaralanan olmazken otomobil çekici ile kaldırıldı.

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  • 29.03.2023 21:35
  • Güncelleme: 30.03.2023 08:55
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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, duvarı yıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü eski bir fabrikanın duvarına çarparak yıktı. Kazada yaralanan olmazken otomobil çekici ile kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Oruçreis Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında 38 HF 969 plakalı hafif ticari otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu eski bir fabrikanın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvarın bir bölümü yıkılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, incelemelerde bulundu. Kazada yaralanan olmazken, otomobil çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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