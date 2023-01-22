Direksiyon hakimiyetini kaybetti, hareket halindeki trene çarptı

Sivas'ta otomobilin hareket halindeki trene çarpması sonucu araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

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  • 22.01.2023 15:16
  • Güncelleme: 22.01.2023 15:16
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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, hareket halindeki trene çarptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta otomobilin hareket halindeki trene çarpması sonucu araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas’ın Ulaş ilçesine bağlı Tecer köyünde meydana geldi. Kadir Fidan yönetimindeki 24 EN 685 plakalı otomobil hemzemin geçitte kontrolden çıkarak hareket halindeki yük trenine çaptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen araçta sürücü ile birlikte araçta bulunan Sevilay Fidan ve Seher Fidan yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Ulaş ilçesine bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar sıkıştıkları yerlerden çıkartılarak ambulanslarla Ulaş Devlet Hastanesi ve Sivas Numune hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

İHA

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