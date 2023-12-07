Direniş, Gazze Şeridi'nde kahramanlık destanları yazıyor

Gazze'deki direniş grupları, bugün birçok başarılı operasyonla bazı işgal araçları ve çok sayıda siyonist kuvveti etkisiz hale getirdi.

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  • 07.12.2023 06:22
  • Güncelleme: 07.12.2023 06:22
Direniş, Gazze Şeridi'nde kahramanlık destanları yazıyor

HAMAS'ın askeri kanadı Kassam Tugayları ve İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze'de işgalcilerle çarpışıp onlara ağır kayıplar verdirtmeye devam ediyor.

Direniş grupları, siyonist saldırganlığın 61'inci gününde birçok işgal tankını ve siyonist kuvveti etkisiz hale getirirken işgal altındaki Filistin topraklarını da yoğun füze bombardımanına tabi tuttu.

Kassam mücahitleri, Han Yunus'un doğusunda, çok sayıda işgalci askerin mevzilendiği bir binayı, yerli üretim varil bombasıyla tuzak kurarak içindeki işgalcilerle birlikte havaya uçurdu.

Han Yunus'un doğusunda siyonist askerlerin konuşlandığı bir binaya anti personel füzelerle ve makinalı silahlarla saldırı gerçekleştiren mücahitler, Han Yunus'un doğusunda gerçekleştirdiği operasyonda 4 siyonist işgalci askeri keskin nişancı tüfekleriyle etkisiz hale getirdi. Mücahitler yine Han Yunus'un doğusundaki El Karara bölgesinde iki siyonist askeri keskin nişancı tüfekleriyle etkisiz hale getirdi.

Kassam Mücahitleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinde bulunan 12 siyonist düşman aracını hedef almayı başardı.

Kudüs Seriyyeleri de sabahtan bu yana 5'ten fazla askeri aracı patlayıcı, tandom top mermisi ve RPG'lerle hedef aldı, düşman askerleriyle sıfır mesafeden çatışmalara girerek bazılarını öldürüp yaraladı. (İLKHA)

Kurumsal Haber

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