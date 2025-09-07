'Diş beyazlatma uzman kontrolünde yapılmalı'

Diş Hekimi Fatih Ballı, diş beyazlatma ve diş taşı temizliği hakkında önemli uyarılarda bulundu. Evde kontrolsüz şekilde yapılan uygulamaların diş minesine ve diş etlerine ciddi zararlar verebileceğini belirterek profesyonel destek alınması gerektiğini vurgulayan Hekim Ballı: “Diş beyazlatma, dişin yüzeyinde oluşan renklenmeler, oluşan diş taşları ve çeşitli ajanlar nedeniyle, dişin yüzeyinden estetik olarak problem duyan hastalarımızın bize başvurduğu bir sorundur. Bu konuda kimyasal ajanlar, diş taşı temizliği ve çeşitli yöntemlerle bu gibi sorunların üstesinden gelinebiliyor. Diş taşı temizliği, dişin yüzeyinde oluşan, çökelen minerallerin, tartarların alınmasıyla oluşuyor. Ardından bir polisaj patıyla güzel bir temizlik elde edilebiliyor. Diş beyazlatma ise kimyasal ajanlarla dişin yüzeyinde oluşan renklenmelerin giderilmesi işlemidir. Diş beyazlatma profesyonel bir destek alarak diş minesinin durumuna göre düzenli aralıklarla yaptırılabilir. Fakat kalıcılık konusu özellikle hastaların yoğun bir şekilde kahve ve sigara tüketimi varsa çok kalıcı bir tedavi yöntemi değil. Profesyonel uygulamalarla ve diş hekimi kontrolünde zarar vermez. Ama burada önemli bir ayrıntı, hastalar evde kendileri çeşitli ajanları kullanarak çok büyük zararlar oluşturabilir. Bu konuda kesinlikle profesyonel bir destek alınmasını öneriyorum. Bu konular kesinlikle güvenli değil. Özellikle diş etine çok büyük zararlar verilebilir. Diş minesine, kendisini toparlayamayacağı derecede bir hasar verildiğinde hassasiyet problemleri çok ileri seviyelere gidebilir. Bu yüzden böyle karbonattır, çeşitli patlardır, bunların kesinlikle bir kontrol altında olmadan kullanılmasını önermiyoruz. Çay ve kahve tüketimine dikkat etmemiz, özellikle sigara kullanımını azaltmamız hatta hiç kullanmamamız çok önemli olacaktır. Bu konuda düzenli fırçalayarak da diş beyazlığını uzunca bir süre muhafaza edebiliriz” ifadelerini kullandı.