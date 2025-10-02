Diş fırçalamak tek başına yeterli değil: Diş ipinin doğru kullanımı zarar vermiyor

Ağız sağlığı hem dişler hem de kişisel bakım açısından oldukça önem arz ediyor. Ağız bakımı yaparken de sık merak edilen konular arasında diş ipinin zararları oluyor. Uzmanlar, diş ipinin doğru kullanıldığı takdirde ağza ya da dişlere zarar vermeyeceğini söylüyor.

DİŞ İPİ NASIL KULLANILMALI?

Uzman diş hekimleri, diş iplerinin diş etlerine doğru kullanılması gerektiğini ve diş fırçası girmeyen alanları doğru ip ve doğru yöntemle temizlenebileceğini belirtiyor. Yalnızca diş fırçası ağız bakımında yeterli olmuyorken diş ipi, ağız bakım suyu, ve tercih edilecek diş macununun bilinçli şekilde kullanılması öneriliyor.