Diş Hastanesi Yeni Ek Binasına Okuma Salonu Kazandırıldı

Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastanesi Ek Binası, hizmete açılmasının ardından yeni bir sosyal donatıyla zenginleştirildi. Hastane bünyesinde kurulan okuma salonu, hem hastane ziyaretçilerine hem de üniversite mensuplarına kitapla buluşma imkânı sunuyor.

İlk hasta kabulünün gerçekleştiği gün eksikliği fark edilen okuma salonu, kısa sürede tamamlanarak hizmete açıldı. 4 bini aşkın kitapla donatılan salon, bilgiye erişimi kolaylaştıran bir alan olarak tasarlandı. Hastane ortamında bekleme süresini verimli değerlendirmek isteyenler, bu salonda kitap okuyabiliyor, ödünç alabiliyor ve sessiz bir ortamda zaman geçirebiliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen okuma salonu, sağlık hizmeti sunulan bir mekânda kültürel erişimi artırmayı hedefliyor. Kütüphane yetkilileri, salonun tüm ziyaretçilere açık olduğunu ve kitapların okuyucularla buluşmaya hazır hale getirildiğini belirtti.

Bu yeni düzenleme, sağlık ve eğitim alanlarının bir arada düşünülerek toplumsal faydanın gözetildiği örnek uygulamalardan biri olarak değerlendiriliyor.

 

 

