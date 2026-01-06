Diş Hekimi Dağlı, 'Hollywood Gülüşü algısının yıkılacağını düşünüyorum'

Diş Hekimi Buğrahan Dağlı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Sağlıklı Gülüşler programına konuk olarak moderatör Serpil Duman Çalışkan’ın sorularını yanıtladı.

Diş Hekimi Buğrahan Dağlı, insanların dişleri için doğal yöntemleri kullanacağını belirtti. Diş Hekimi Dağlı, “Dişleri komple kestirmeden, komple bir seramik lamina yaptırmadan da daha minör uygulamalarla güzel bir gülüşe sahip olabilirsiniz. Maalesef ben uzun vadede bu ‘Hollywood Gülüşü’ algısının yıkılacağını düşünüyorum. İnsanların biraz daha doğala kayacağını düşünüyorum. Teknoloji o kadar gelişiyor ki alelacele insanlara buradan benim bir hekim olarak, kendi klinik pratiğimiz olsa da buradan bir ticari gelir de sağlıyor olsak da bir hekim olarak hastalarımıza sorumluluğumuz şu: Bence acele etmeyin. Bence sakin olun. Çünkü teknoloji daha geliştiğinde daha ileri sistemler çıktığında siz dişinizi kestirdiğinizle kalacaksınız. Üzülerek söylüyorum bu bir endüstri. Yani en iyi sizin sağlığınıza en yarayacak tedavi de bir endüstri, en yaramayacak tedavi de bir endüstri ve birileri bunun üzerinden bir ekonomi döndürüyor, bunun üzerinden bir para kazanılıyor. Haliyle hastanın beklentisine göre bunun satış pazarlamasının da yapılması lazım. ‘Hollywood Gülüşü’ kötüdür, böyle sanki çok şeytani bir şeymiş gibi. Birçok hastada olmayabilir” şeklinde konuştu.