Diş Hekimleri Odası Başkanı Karacalar: 'Birlikten kuvvet doğar'

Başkan Karacalar, "Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren ‘biz’ bilinciyle hareket edeceğiz" diyerek, ayrıştıran değil birleştiren bir anlayışla çalışacaklarını ifade etti. Odanın kapısının tüm meslektaşlarına açık olduğunu vurgulayan Karacalar, destek veren ve oy kullanan tüm meslektaşlarına teşekkür etti.

Yeni dönemde, mesleki sorunların çözümü için kararlı adımlar atacaklarını belirten Karacalar, genç meslektaşların önünü açacak çalışmalar gerçekleştireceklerini ve etik değerleri güçlendireceklerini söyledi. Ayrıca, kurumlar arası iş birliğini artırarak odanın güçlü bir yapıya kavuşturulacağını da sözlerine ekledi.

Diş hekimi kadro yetersizliğinin giderilmesi ve hizmet alımı süreçlerinin meslek onuruna yakışır şekilde düzenlenmesi için kararlılıkla gayret göstereceklerini belirten Karacalar, yeni dönemde diş hekimi kadrolarının artırılması, adil ve sürdürülebilir bir çalışma düzeninin oluşturulması için ilgili kurumlarla etkin bir iş birliği içinde olacaklarını ifade etti.

Karacalar, "Kişisel başarı değil, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın kazanımı esas olmalıdır" diyerek, "Birlikten kuvvet doğar" anlayışıyla çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Diş Hekimleri Odası, bu yeni dönemde meslektaşlarının haklarını korumak için gerekli adımları atmaya kararlı görünüyor.