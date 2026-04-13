  • Diş Hekimleri Odası'nda İlhan Karacalar Güven Tazeledi

Diş Hekimleri Odası'nın Genel Kurulu, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu genel kurulda mevcut başkan İlhan Karacalar ile önceki dönem başkanı Umut Kural'ın listeleri yarıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, mevcut başkan İlhan Karacalar, yeniden başkanlık görevine seçilerek güven tazeledi. Karacalar’ın liderliğinde, Diş Hekimleri Odası'nın gelecekteki projeleri ve hedefleri merakla bekleniyor.

Genel kurulda, Diş Hekimleri Odası'nın üyeleri, mesleki sorunlar ve gelecekteki stratejiler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Katılımcılar, Karacalar'ın liderliğinde odanın daha da güçleneceğine inanıyor.

Diş hekimleri, yeni dönemde mesleklerinin gelişimi için çeşitli projelerin hayata geçirilmesini bekliyor. İlhan Karacalar, seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Bizi destekleyen tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birlikte daha güçlü bir Diş Hekimleri Odası için çalışmaya devam edeceğiz," dedi.

Bu seçim, Diş Hekimleri Odası için yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

