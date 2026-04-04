Diş Hekimleri Odası Seçime Gidiyor: Başkanlık ibresi İlhan Karacalar'dan yana

Diş Hekimleri Odası Başkanı Karacalar: Her meslektaşımızın hakkını koruyan bir oda yapısı için çalışıyoruz

(RHA)- Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı ve Dayanışma ve Vefa Grubu Başkan Adayı İlhan Karacalar, “Bizler, yalnızca protokollerde görünür olmayı değil; sahada, meslektaşlarımızın gerçek sorunlarına çözüm üretmeyi esas alan bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Liyakati önceleyen, dayanışmayı güçlendiren ve her meslektaşımızın hakkını koruyan bir oda yapısı için kararlılıkla çalışıyoruz” dedi.

Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı ve Dayanışma ve Vefa Grubu Başkan Adayı İlhan Karacalar, yaptığı yazılı açıklamada, “Kayseri Diş Hekimleri Odası seçim süreci kapsamında, meslektaşlarımıza karşı taşıdığımız sorumluluğun bilinciyle hazırladığımız projelerimizi kamuoyuyla paylaşmış; aynı zamanda bugüne kadar hayata geçirdiğimiz somut çalışmalarla sözlerimizin arkasında durduğumuzu açıkça ortaya koymuş bulunmaktayız. Dayanışma ve Vefa Grubu olarak bizler; yalnızca seçim dönemlerinde konuşan değil, her zaman üreten, çözüm geliştiren ve meslektaşlarının yanında duran bir anlayışı temsil ediyoruz. Bu doğrultuda mesleğimizin en önemli sorunlarından biri olan sahte diş hekimliği ve kaçak kliniklerle mücadelede, yetkili kurum olan İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli çalışarak somut ve etkili adımlar attık; bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“DİŞ HEKİMLERİNİN SESİ OLMAYI İLKE EDİNDİK”

Sözlerini sürdüren Karacalar, şöyle konuştu: “Meslek etiğini güçlendirmek amacıyla Etik Komisyonu kurulmasına yönelik çalışmalarımızı başlattık; etik değerlere bağlı, saygın ve sürdürülebilir bir meslek ortamı için somut girişimlerde bulunduk. Genç diş hekimlerimizin temsiliyetini artırmak adına önemli bir adım attık; oda organlarına seçilmede uygulanan 5 yıl şartının kaldırılması yönünde girişimlerde bulunacağımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Poliklinik, özel muayenehane, kamu ve hastane ayrımı gözetmeksizin tüm diş hekimlerinin sesi olmayı ilke edindik; birleştirici ve kapsayıcı bir yaklaşım benimsedik. Odamıza kazandırdığımız yeni hizmet binası ve modern eğitim salonu ile meslektaşlarımızın mesleki gelişimine katkı sağlayacak kalıcı bir altyapıyı hayata geçirdik ve aktif kullanımına sunduk. Bizler, yalnızca protokollerde görünür olmayı değil; sahada, meslektaşlarımızın gerçek sorunlarına çözüm üretmeyi esas alan bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Liyakati önceleyen, dayanışmayı güçlendiren ve her meslektaşımızın hakkını koruyan bir oda yapısı için kararlılıkla çalışıyoruz. Sözümüz mesleğimizi korumak, meslektaşlarımızın haklarını savunmak ve daha güçlü, daha etkin bir oda yapısını birlikte inşa etmektir. Dayanışma ve Vefa Grubu olarak bugüne kadar yaptıklarımız, yarın yapacaklarımızın en güçlü teminatıdır.”

