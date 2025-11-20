  • Haberler
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2026 yılında yapılacak 'Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı' ile ilgili, 'Önümüzdeki yıl bir defaya mahsus ekim ayı haricinde nisanda da yapılmasına karar verdik' dedi.

Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı, bir defaya mahsus iki kez yapılacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2026 yılında yapılacak Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile ilgili yeni bir gelişme duyurdu. Sınavın bir kereliğine; iki defa yapılacağını duyuran Bakan Memişoğlu, “2026 yılındaki Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının, önümüzdeki yıl bir defaya mahsus olmak üzere ekim ayının haricinde nisan ayında da yapılmasına karar verdik. Yılda bir sınav uygulamasını 2027 yılında başlatacağız. Bu uygulama nedeniyle yıllık toplam kontenjan sayılarımızda herhangi bir azalma olmayacaktır. Planlarını önümüzdeki yıla göre yapan diş hekimlerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

