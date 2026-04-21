'Diş taşı temizletmede hekim önerisi dikkate alınmalıdır'

Diş Hekimi Gökhan Yılmaz, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Sağlıklı Gülüşler programına konuk olarak moderatör Serpil Duman Çalışkan’ın sorularını yanıtladı.

Diş taşı temizliği hakkında bilgi veren Diş Hekimi Gökhan Yılmaz, “Genel olarak diş taşı temizletme zorunluluğumuz var. Ama diş beyazlatma tamamen kişisel olarak bir insanın işte gülüşüne göre, kendini beğenmesine göre bazı durumlarda nişan, düğün gibi organizasyonlar öncesinde bize çok geliyorlar. Düğün fotoğraflarında, nişan fotoğraflarında biraz daha beyaz görünsün gibi taleplerle gelebiliyorlar. Ama diş taşı temizliği altı ayda bir ya da yılda bir yapılması gerektiğinden daha ziyade kendi diş hekimi ne öneriyorsa o şekilde yapılması taraftarıyım. Ben bazı hastalara altı ayda bir öneriyorum. Bazı hastalara yılda bir defa öneriyorum. Biraz da tükürük yapısının durumuna, asidik veya bazik olma durumuna ve benzeri ilişkilere, yenen gıdalara göre, içilen durumlara göre değişiklik gösterebiliyor diş taşı miktarı. O yüzden de her hastaya “Sen ortalama altı ayda bir tekrar görelim ya da sizi yılda bir defa görelim.” gibi hastadan hastaya farklı olarak yönlendiriyorum. Bazı hastaları da altı ay, bazı hastaları da bir yıl. Bana diş taşı konusundaki en can alıcı soru şu: “Hocam diş taşı temizletiyorum. Özellikle alt ön çenenin arka kısmında, dişlerimizin arka tarafında sürekli yeniden diş taşı oluşuyor, neden?” Şimdi bu alt dişlerimizin arka kısmında tükürük bezinin açıldığı bir kanal var. Bu anatomik bir nokta. İnsanların birçoğunda, bu yüzde doksan dokuzdan daha fazla bir oranda, burada tükürük bezinin açıldığı kanal var. İstisnaları var tabii mutlaka. Buna bağlı olarak ağız içi tükürük sirkülasyonunun en çok yoğun olduğu bölgelerden bir tanesi. Sürekli de her yemekten sonra falan insanlar bunu fırçalamadığı için veya temizliği o bölgenin net şekilde yapılamadığı için belli bir süre sonra oradaki tükürük yoğunluğuna ve yemek, gıda birikimlerine bağlı olarak orada daha yoğun bir diş taşı meydana geliyor. Yani “Temizletiyorum, sürekli neden oluşuyor?” diyorlar. Sürekli temizletmek gerekiyor. Maalesef orada bir anatomik noktadan kaynaklı olarak sürekli bir diş taşı birikimi meydana geliyor. Bizim de meydana geliyor diş hekimi olarak. Biz de temizletiyoruz yani“ şeklinde konuştu.