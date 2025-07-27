Diş taşı temizliği dişlere zarar verir mi?

Diş Hekimi Fatih Ballı diş taşı ve temizliği hakkında bilgiler vererek: 'Diş taşı temizliği dişlere zarar vermez. Aksine, ilerleyen dönemde çok daha sağlıklı dişlere kavuşmak için diş taşı temizliği çok önemli. Diş kayıplarının önüne geçmek, diş etlerinin sağlığını korumak için düzenli ve profesyonel bir şekilde diş taşı temizliğimiz yapılmalı' dedi.

Diş taşı temizliği dişlere zarar verir mi?

Diş Hekimi Fatih Ballı diş taşı ve temizliği hakkında bilgiler verdi. Hekim Ballı, diş fırçalamanın ve diş ipi kullanmanın tartar oluşumundaki önemli rolüne değinerek: “Diş taşı, halk arasında bilinen adıyla tartar, dişlerin üzerinde biriken ve zamanla sertleşen plak tabakasıdır. Tükürük bezlerinden çıkan minerallerin diş yüzeyinde çökermesiyle bu plak, bir süre sonra artık fırça ve diş ipiyle temizlenemeyecek bir hale gelir. Bu gibi durumlarda da profesyonel bir şekilde diş hekimleri tarafından temizlenmelidir. Diş taşlarının zamanla birikmesiyle diş etlerinde ödemlenmeler, diş etlerinde şişmeler ve diş eti çekilmesi gibi problemler ortaya çıkabilir. Bu da ilerleyen dönemlerde dişlerin kaybına yol açabilir. Öncelikle diş taşları, estetik olarak da sıkıntılar oluşturmakla birlikte çeşitli problemler de oluşturabiliyor. Bunları önlemek için dişlerimizi düzenli bir şekilde günde iki kez fırçalamalı ve diş ipini yapmalıyız. Bunun dışında 6 ay ya da 1 yıllık aralıklarla diş hekimi kontrolü, diş taşının önüne geçmek için önem arz etmekte. Özellikle hastalarımız bize geliyor diş taşı temizliği için ama akıllarında önemli bir soru olarak, "Diş taşı temizliği dişlere zarar verir mi?" gibi endişeleri oluyor. Burada kesinlikle diş taşı temizliği dişlere zarar vermez. Aksine, ilerleyen dönemde çok daha sağlıklı dişlere kavuşmak için diş taşı temizliği çok önemli. Diş kayıplarının önüne geçmek, diş etlerinin sağlığını korumak için düzenli bir şekilde ve profesyonel bir şekilde diş taşı temizliğimiz yapılmalı” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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