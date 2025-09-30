Dış ticaret ihracat oranı yüzde 1,2 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin Ağustos ayına ilişkin Dış Ticaret İstatistiklerini açıkladı. Buna göre ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azalarak 21 milyar 729 milyon dolar, ithalat yüzde 3,9 azalarak 25 milyar 940 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Verilere göre ihracat 2025 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azalarak 21 milyar 729 milyon dolar, ithalat yüzde 3,9 azalarak 25 milyar 940 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artarak 178 milyar 18 milyon dolar, ithalat yüzde 5,6 artarak 238 milyar 159 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İHRACAT OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE 161 MİLYAR 509 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artarak 161 milyar 509 milyon dolar, ithalat yüzde 6,2 artarak 222 milyar 767 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı yüzde 10,4 artarak 55 milyar 466 milyon dolardan, 61 milyar 257 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 73,6 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 72,5'e geriledi.

