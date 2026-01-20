Kayseri Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri DT. Muhammed Kadı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Sağlıklı Gülüşler’ programına katılarak moderatör Serpil Duman Çalışkan’ın sorularını yanıtladı.

Kayseri Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri DT. Muhammed Kadı, dişleri fırçalamadan geçen bir günün olmaması gerektiğini vurgulayarak, “Günlük 3 defa fırçala öneriliyor. Daha fazla olmasının gerektiğini söyleyen kaynaklarda var. Yemekten sonra direkt fırçalamamız gerektiğini söyleyen kaynaklar da var ama burada bilimsel yönden değil de diğer yönden bakınca sürekli 3 defa, 3 defa, en az 3 defa denilince toplum 3 defa yapamayınca hiç yapmayacak duruma geliyor. 3 defa fırçalayamadın, bugün 1 defa fırçaladın, yarın 3 defa fırçalayabilirsin. Bu disiplinli bir hayata sahip olup olmamamıza bağlı. Sürekli aynı tempoda gitmeyen bir yaşam tarzımız varsa sürekli 3 defa fırçalayabilme imkanımız olmayabiliyor. Bu, bir günü hiç fırçalamadan atlamamız gerekiyor demek değildir. Ne zaman aklınıza gelirse tekrar fırçalamaya başlayın diye öneride bulunabilirim. Tek amacınız; diş sağlığını korumak için dişinizi fırçalamadan geçen bir gün olmasın” şeklinde konuştu.