Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Büyükkılıç'a Ziyaret

AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı kapsamında Kayseri’ye gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde çiçeklerle karşılanan Bakan Fidan, Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyetle birlikte başkanlık makamına geçti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Sayın Bakanımızı şehrimizde ve Büyükşehir Belediyemizde ağırlamaktan büyük bir onur duyuyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Dünya Spor Başkenti adaylığı ve Türk Dünyası Kültür Başkenti adaylığının kadim kente çok yakıştığını anlattı. Büyükkılıç, Kayseri’nin, değişik medeniyetlere ev sahipliği yaparak, zenginlikler şehri olarak anıldığını belirterek, büyükşehirlerin konforunu yaşayan, büyükşehirlerin sıkıntısını yaşatmayan şehir olarak hizmet etmeye devam ettiklerini vurguladı.

Ulaşımdan altyapıya, kültür sanattan spora, sağlıktan gençliğe, tarımdan hayvancılığa yönelik yaptıkları yatırım ve hizmetlerden bahseden Başkan Büyükkılıç, sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliği kapsamındaki çalışmalarla, gönüllerde taht kurmaya çalıştıklarını ifade etti.

Erciyes Kayak Merkezi’nin 3 milyonu aşkın ziyaretçi ile rekor kırdığını da söyleyen Büyükkılıç, “Erciyes Kayak Merkezi’miz gündemden düşmüyor. Erciyes’i 12 aya yayma adına Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’miz hizmet veriyor. Dünyadaki en iyi kayak merkezleri arasında Türkiye’den sadece Erciyes var” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Kayseri’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri’ni imzaladı ve Kayserililere selam ve sevgilerini iletti.

Ziyarette; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı ve S. Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile ilçe belediye başkanları da hazır bulundu.