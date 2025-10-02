- Haberler
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşları için gerekli girişimlerde bulunulduğunu açıkladı
Dışişleri Bakanlığı, 'İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşları için gerekli girişimlerde bulunuldu' açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırıda el konulan teknelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiği duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Tel Aviv Büyükelçiliğimiz, vatandaşlarımıza konsolosluk himayesi sağlanması konusunda gerekli girişimlerde bulunmuştur. Vatandaşlarımızın aileleri gelişmeler hakkında bilgilendirilmektedir” denildi.