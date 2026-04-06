Dışişleri eski Bakanı Çavuşoğlu, Kayseri protokolü ve iş dünyası ile bir araya geldi

Bir restoranda gerçekleştirilen programa, Dışişleri eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş ve Murat Cahid Cıngı, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar, Avrupalı Kayserililer Birliği Genel Başkanı Yeşim Akpınar ile çok sayıda iş insanı katıldı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen programda, Kayseri’nin ekonomik yapısı, sanayi ve ticaret alanındaki gelişmeler ile yurt dışındaki Kayserili iş insanlarının çalışmaları ele alındı. Toplantıda, özellikle ihracatın artırılması, uluslararası ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve Avrupa’daki Türk iş dünyası ile Kayseri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunulduğu öğrenildi.

Program, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

