DİSK'ten Yataş önünde açıklama 'Arkadaşlarımızın işsizlik sigortasından yararlanmaları engelleniyor hem de hırsızlıkla yaftalanıyorlar'

DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu, işten çıkarılan Yataş işçileri için fabrika önünde açıklamalarda bulundu.

İş Mahkemesine müracaatta bulunduklarını ifade eden Arslanoğlu, “Yataş Fabrikası'nda çalışan işçiler kendi iradeleriyle, kendi e-Devletlerine girerek bir sendikadan istifa edip DİSK'e bağlı tekstil işçileri sendikasına üye oldular. Bir günde 411 işçi istifa ederek üye oldu. Bunun üzerine işveren vekilleri harekete geçtiler. Arkadaşlarımızı odalarına çağırarak kendilerini tehdit ettiler. DİSK'e ağır hakaretlerde bulundular. DİSK'in Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusunun karşısındaymış, devletin karşısında bir terör örgütüymüş gibi yaftalamaya çalıştılar. Arkadaşlarımıza DİSK'e üye olursanız DİSK buraya gelirse çocuklarınız, torunlarınız bile 40 yıl sonra bunun cezasını çeker gibi absürt tehditlerde bulundular. Bunun üzerine ben İstanbul'dan bizzat görevlendirildim, geldim. Buradaki arkadaşlara sahip çıkmak üzere hem Cumhuriyet Savcılığına olaylarla ilgili bir suç duyurusunda bulunduk. Arkadaşlarımız kod 46’yla işten atıldı. Hem işsizlik sigortasından yararlanmaları engelleniyor hem de hırsızlıkla yaftalanıyorlar. Bu çok ağır absürt ve çok gereksiz suçlamadır. Bu düşmanlıktır. İşçilere düşmanlık etmektir. Bu konuda da iş mahkemesine müracaat ettik. Sendikal tazminat davasıyla işe iade davası açtık, kodun değiştirilmesi için. Bu anlamda DİSK olarak arkadaşlarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.