Disleksi, özel öğrenme güçlüğü olarak bilinen bir öğrenme bozukluğudur. Disleksi, bireyin öğrenme yeteneğini engeller. Disleksi birey, doğru ve akıcı bir şekilde kelimeleri tanıyamaz, okuyamaz ve yazamaz. Klinik Klinik Psikolog Nur Yağmur Çöl, disleksinin bir kusur olmadığını, nörolojik bir öğrenme farklılığı olduğunu belirtti. Psikolog Çöl, “Çocuğunuzun harfleri karıştırdığını, okumakta zorlandığını, kelimeleri eksik ya da ters yazdığını fark ettiğinizde içinizi bir endişe kaplamış olabilir. Belki de, ‘Bir şeyleri yanlış mı yapıyoruz?’ diye düşündünüz. Bilin ki bu duygular çok tanıdık ve oldukça insani. Ancak size bir uzman ve bir insan olarak şunu söylemek isterim: Disleksi bir kusur değil, farklı bir öğrenme biçimidir. Disleksi; zeka ile ilgili olmayan, beynin dili işleme şeklinden kaynaklanan nörolojik bir öğrenme farklılığıdır. Bu farklılık, çocuğunuzun okumayı diğer çocuklardan daha yavaş ya da zor öğrenmesine neden olabilir. Ancak bu durum, onun potansiyelini sınırlamaz. Aksine, pek çok disleksili birey; yaratıcı düşünme, görsel hafıza, sanat, tasarım ve analitik becerilerde olağanüstü yeteneklere sahiptir” ifadelerinde bulundu.

Erken tanı, sabır, sevgi, doğru bir yaklaşım ve uygun eğitim destekleriyle çocukların çok güçlü bir yol alabileceğinin altını çizen Psikolog Çöl, “Disleksi tanısı almak bazen zor olabilir; çevrenin yanlış yargıları, eğitim sisteminin katı kalıpları sizi ve çocuğunuzu yorabilir. Ama unutmayın: Çocuğunuz yalnız değil. Siz de değilsiniz. Erken tanı, sabır, sevgi doğru bir yaklaşım ve uygun eğitim desteğiyle çocuklar çok güçlü yol alabilir. Bu süreçte siz ebeveynlere düşen en önemli görev, çocuğunuzu olduğu gibi kabul etmek, ona güvenmek ve doğru destek kaynaklarını araştırmaktır. Öğretmenleriyle iş birliği içinde olmak, bir uzmandan rehberlik almak ve en önemlisi çocuğunuzu yargılamadan dinlemek, onun yolunu aydınlatacaktır” açıklamalarında bulundu.