Diyalekt, Sivas'ta tanıtıldı

Sivas’ta Vali Aydın Güçlü İlkokulunda İngilizce Dil Eğitimi Materyal Geliştirme Çalışmaları sergisi açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan yabancı dil seferberliği ve Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen HEDEF Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 7’den 70’e herkesin istifadesine sunulan İngilizce Dijital Eğitim Platformu Diyalekt’in de tanıtımı yapıldı.

Okul salonunda düzenlenen programa Milli Eğitim Şube Müdürleri Hülya Bozbıyık ve Resul Çatal ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Okul Müdürü Tugay Çakı eşliğinde sergiyi gezen Bozbıyık ve Çatal, öğrencilerin öğretmenler eşliğinde hazırladıkları materyallerin detayları hakkında bilgi aldı.

Çakı, bu çalışma ile hem öğrencilerin dil gelişimi için materyal tasarlamalarının sağlandığını hem de eğlenceli oyunlarla birlikte dil öğrenmenin önemi hususunda farkındalık oluşturulduğunu söyledi.