Diyalizle Yaşam Engelliler Derneği, şehir merkezinde bir yer istiyor

Kayseri Diyalizle Yaşam Engelliler Derneği Başkanı Ömer Yazıcı, dernek binalarının kent merkezine taşınabilmesi için Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan yardım istedi. 

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  • 26.11.2022 12:50
  • Güncelleme: 26.11.2022 12:50
Diyalizle Yaşam Engelliler Derneği, şehir merkezinde bir yer istiyor

Kayseri Diyalizle Yaşam Engelliler Derneği Başkanı Ömer Yazıcı, üyelerin yaşam kalitelerinin arttırılması için çalıştıklarını söyledi. Bin 250 üyelerinin olduğunu belirten Yazıcı, dernek binalarının da kent merkezinde bir yere taşınması için Valilik ve Büyükşehir Belediyesi’nden yardım istedi. Şu anki yerlerinin uzak ve üyelerin ulaşımda zorluk yaşadığını anlatan Yazıcı, “Yerimiz Erkilet Bulvarı üzerinde ve Yeşil Mahallede. Mümkünse Belediyelerimizden, Valiliğimizden özellikle rica ediyorum. Kent merkezinde bir yerden yer istiyoruz” dedi.

‘DERNEK OLARAK AKTİF ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ’

Dernekle faaliyetleri hakkında da bilgi veren Yazıcı, ihtiyaç sahibi engellilere yardımda bulunduklarını anlattı. Yazıcı, “Diyalizle Yaşam Engelliler Derneği olarak çok aktifiz. Kuru gıda, hava makinası yardımı yapıyoruz. Engellilere, diyaliz hastalarına tekerlekli sandalye, akülü araba gibi yardımlar yapıyoruz. Çok zor durumda olan üyelerimiz var. Yardımda bulunmak isteyenlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi yapıyoruz. Yurtdışından gelen yardımları Kayseri’de bütün engellilere eşit bir şekilde dağıtmaya gayret gösteriyorum. Tutanakla alıyoruz ve tutanakla teslim ediyoruz.

‘AYLIKLARI KESİLEN VATANDAŞLAR PERİŞAN OLUYOR’

Dernek üyelerinden Osman Armağan ise, sosyal sigortalardan güvencesi olmayan engelli bireylere güvence getirilmesi gerektiğini söyledi. Kayseri’de ve Türkiye’de engellilerin çoğunlukta sosyal sigortalardan emekli ve bunun yanında hiçbir sosyal güvencesi olmayıp 2022 engelli aylığı alan vatandaşlar olduğunu belirten Armağan, “Eğer ailelerinden bir miras görünüyorsa aylıkları direkt kesiliyor. Perişan oluyorlar. Bu sosyal sigortalardan güvencesi olmayan engelli kardeşlerimizin bir sosyal güvenceye getirmelerini rica ediyorum devletimizden” ifadelerini kullandı.

‘EŞİM EMEKLİ OLDUĞU İÇİN BENİM 2022 EMEKLİ MAAŞIM KESİLDİ’

Dernek üyelerinden Neşe Koçoğlu da, eşinin emekli maaşına bağlanması nedeniyle kendisinin engelli maaşının kesildiğini anlattı. Maaş verirken eşine ya da babasına değil engellinin gelirine bakılmasını isteyen Koçoğlu, “Birden fazla hastalığım olduğu için çalışamıyorum. Birçok arkadaşım var benim gibi babasının ve kocasının maaşından dolayı kesilmiş. 2022 emekli maaşlarını alamıyorlar. Bunu düzeltseler iyi olur” şeklinde konuştu.

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