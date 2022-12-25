Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Bu cami irfan merkezi olacak'

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde cami açılış törenine katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hepimizi içerisinde toplayacak ibadetlerimizi yapmakla kalmayacağız, bu mahallenin irfan merkezi de olacak bu camimiz" dedi.

İlçe merkezinde Hacı Adem Bircan Camii’nin açılış törenine katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bir caminin gölgesinde toplanmak, konuşmak ne kadar güzel bir şey. Çünkü o cami aynı zamanda rabbimizin Esmaül Hüsna’sından birisinin de ismini taşır. Cami El Cami" dedi.

Camilerin insanları kuşatması gerektiğini aktaran Erbaş, "Zenginlik ve fakirliğimizi bir yana bırakarak insanları içerisinde makam, mevki, herhangi bir protokol gözetmeden toplayan camilerden başka bir yer var mı? Hepimizi içerisinde toplayacak ibadetlerimizi yapmakla kalmayacağız, bu mahallenin irfan merkezi de olacak bu camimiz" diye konuştu.

Çiçekdağı ilçesinde Adem Bircan adlı hayırseverin bağışladığı arazi üzerine kurulan kooperatif tarafından yaptırılan caminin açılışına Yozgat Valisi Ziya Polat, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, iş adamları, STK temsilcileri ve ilçe halkı katıldı.