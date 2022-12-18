Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:

İstanbul'da Büyük Çamlıca Camii'nde 'İmam Hatipliler Sabah Namazında Buluşuyor' etkinliğinde gençler ve vatandaşlarla bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 'Her Müslüman gencin önderi Allah Resulü Peygamber Efendimizdir' dedi.

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  • 18.12.2022 11:23
  • Güncelleme: 18.12.2022 11:23
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:
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İstanbul’da Büyük Çamlıca Camii’nde “İmam Hatipliler Sabah Namazında Buluşuyor” etkinliğinde gençler ve vatandaşlarla bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Her Müslüman gencin önderi Allah Resulü Peygamber Efendimizdir” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ÖNDER Genç İmam Hatipliler Derneğinin Büyük Çamlıca Camii’nde düzenlediği “İmam Hatipliler Sabah Namazında Buluşuyor” etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Burada sabah namazını kıldıran Erbaş, namaz sonrası yaptığı konuşmada, “Göklerde ve yerde olan her şey Allah’ı zikreder" ayet-i kerimesine atıfta bulunarak, sadece insanların değil bütün canlıların Allah’ı tespih ettiğini söyledi. Buluşmaların en hayırlısının namaz buluşmaları olduğunu belirten Erbaş şöyle konuştu:

“Hepimiz bizden öncekilerin dualarının kabul olmuş meyveleriyiz. Onlar şöyle dua ettiler; ‘Rabbimiz bize göz aydınlığı olacak eşler, çocuklar nasip eyle ve onları muttakilere önder kıl.’ Bu duayı yaptılar ve binlerce, milyonlarca kişi bu duaya ‘amin’ dedi. İşte o aminlerin meyveleri sizlersiniz, imam hatip nesli, imam hatip ortaokulları, imam hatip liseleridir."

“Her Müslüman gencin önderi Allah Resulü Peygamber Efendimizdir”

Peygamber Efendimizin her Müslüman gencin önderi olduğunu söyleyen Erbaş, “Her Müslüman, Rabbimizin Kur’an-ı Kerim’de ‘en güzel örnek’ olarak tarif buyurduğu Peygamber Efendimizin yolunda gidecektir. Ne mutlu onun yolunda gidenlere, ne mutlu Peygamber Efendimizin varisi olanlara” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda dua eden Erbaş, ardından gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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