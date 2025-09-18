Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre görev süresi dolan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yerine İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş atandı.
2017 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’na getirilen Ali Erbaş’ın sekiz yıllık görev süresi sona erdi. Bu kapsamda Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı’na atandı.