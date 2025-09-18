Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre görev süresi dolan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yerine İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş atandı.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş oldu
Osman GERÇEK
Osman GERÇEK

2017 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’na getirilen Ali Erbaş’ın sekiz yıllık görev süresi sona erdi. Bu kapsamda Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı’na atandı.

Kurumsal Haber
Osman GERÇEK

Bakmadan Geçme

Kayseri'de tefecilik operasyonu: 9,8 milyon TL'lik vurgun yapan şüpheli tutuklandı
Kayseri'de tefecilik operasyonu: 9,8 milyon TL'lik vurgun yapan şüpheli tutuklandı
Vali Çiçek: 'Kayseri, sporda marka olma yolunda devam ediyor'
Vali Çiçek: “Kayseri, sporda marka olma yolunda devam ediyor”
Vali Gökmen Çiçek'ten İlginç ERVA Çıkışı!
Vali Gökmen Çiçek'ten İlginç ERVA Çıkışı!
Uyuşturucuyla Mücadele Panelinde Rehabilitasyon Mekezi Tanıtımı
Uyuşturucuyla Mücadele Panelinde Rehabilitasyon Mekezi Tanıtımı
İYİ Partili Hakkomaz Şahin, Talas İlçe Başkan adaylığını açıkladı
İYİ Partili Hakkomaz Şahin, Talas İlçe Başkan adaylığını açıkladı
Zamantı Irmağı'nda kuruma tehlikesi
Zamantı Irmağı’nda kuruma tehlikesi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!