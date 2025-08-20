Diyanet Vakfı Öğrenci Yurtlarına Kayıtlar Başladı

TDV Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatih Kurt, yeni dönem hazırlıkları ve yurtlarda öğrencilere sunulan imkanlara ilişkin bilgi verdi.

Doç. Dr. Fatih Kurt, Türkiye genelinde 27 ilde 33 kız, 13 erkek olmak üzere toplam 46 TDV Öğrenci Yurdu bulunduğunu belirterek, “On bini aşkın üniversite öğrencisine güvenli, huzurlu ve konforlu bir barınma imkanı sunmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Ön başvurularımız şu anda açık.” dedi.

TDV yurtlarının sadece bir barınma hizmeti sunmadığını vurgulayan Doç. Dr. Fatih Kurt şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yurtlarımızda öğrencilerimize ilmi, fikri, manevi ve sosyal gelişimlerine katkı sunacak çok yönlü programlar uygulanıyor. Bu kapsamda yıl boyunca kurslar, kültürel etkinlikler, sportif faaliyetler ve söyleşi programları düzenleniyor. Tüm bu çalışmaların merkezinde ise öğrenci odaklı bir yönetim anlayışı yer alıyor. Yurt Eğitim Komisyonlarımıza bağlı topluluklar ve bu topluluklardan doğan atölye grupları hem organizasyonel sorumluluk üstleniyor hem de öğrencilerimizin birlikte üretim yapmalarına imkân sağlıyor. Bu yapılar sayesinde öğrenciler, yalnızca izleyici değil; fikir ortaya koyan, uygulayan ve paylaşan bireyler haline geliyor.”

Ortak ilgi alanlarına sahip öğrenciler tarafından yürütülen atölyelerin, topluluk faaliyetlerini tamamlayıcı bir rol üstlendiğini ifade eden Doç. Dr. Fatih Kurt, bu gruplar aracılığıyla öğrencilerin hobileri etrafında yeni beceriler kazandıklarını, kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler aldıklarını belirtti.

Yurt öğrencilerinin milli ve manevi değerlere yönelik tematik programların yanı sıra, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projelerine de aktif katıldıklarını aktaran Doç. Dr. Fatih Kurt, bu sayede gençlerin sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmelerinin teşvik edildiğini söyledi.

Yeni dönem için çevrimiçi başvuruların başladığını belirten Doç. Dr. Fatih Kurt, TDV yurtları hakkında detaylı bilgi almak ve ön kayıt yapmak isteyen öğrencilerin www.tdvyurt.com.tr adresini ziyaret edebileceğini kaydetti.