Diyarbakır Meydanı'nda Yüzbinleri Coşturan Kayserili Müftü

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Diyarbakır'da düzenlenen Mevlid-i Nebi etkinliği, yoğun bir katılım ve yaşanan büyük coşkunun ardından sona erdi. Peygamber Sevdalıları Vakfı Onursal Başkanı Kayserili Eski Müftü Mehmet Göktaş, Diyarbakır Nevruz Meydanı'nda yüzbinlerce dinleyiciye coşkulu bir konuşma yaptı.

Son 20 seneden dünyanın neresinde Hazreti Muhammed'e dil uzatılsa ilk ayağa kalkan şehrin Diyarbakır olduğuna ve olmaya devam edeceğine işaret eden Göktaş, "Onun için belki konuşmamızın sonunda dua edecektim. Unuturum. Gelin başında edelim. Allah'ım bizi bu şekilde livay-ı hamd altında, havz-ı kevserin altında beraber et diyoruz ya. Ondan önce bir duamız daha var Allah'ım. Bu Selahaddin'in çocuklarını olduğu gibi Kudüs'te beraber olmayı, bu dünya gözüyle Kudüs'e varmayı, Kudüs'ü bir daha almayı, Mescid-i Aksa'yı bir daha almayı Selâhaddin'in çocuklarına bir daha nasip eyle Allah'ım. Dünya gözüyle bize göster diyoruz. Evet, ya Resulullah. Biz sana ümmet olmaktan daha büyük bir şeref tanımıyoruz. Muhammed ümmeti olmaktan daha büyük bir pasaport, kimlik tanımıyoruz." diye konuştu.

Göktaş Hoca, "Kardeşlerim, inanınız ki sizi coşturmak ve sevindirmek için demiyorum. Şu andan Anadolu'nun her yerinde peygamber sevdalılarının aşkı var. Eğer bir yerde, Anadolu'nun en batısında, en ücra yerinde bir avuç peygamber sevdalısı varsa oraya can veriyorlar. Oraya heyecan veriyorlar. Orayı İslam adına coşturuyorlar. Ey Diyarbakır, üzerindeki emaneti gör; öylesine büyük bir emanet taşıyorsun. Vallahi yeryüzünün hiçbir yerinde böyle bir olay göremezsin. Biz Allah'ımıza yalvarıyoruz. Biz 3-4 yıldır peygamber aşkını haykırmaktan Corona'dan dolayı mahrum kalmıştık. Bundan sonra bizi mahrum bırakma Allah'ım. Her yıl en az 1 defa bu civarda resulünün aşkının etrafında toplanmayı bize nasip eyle." diye konuştu.

Hazreti Muhammed'in, her konuda "en güzel örnek" olduğuna dikkat çeken Göktaş Hoca, "En güzel babadır, en güzel dededir. En güzel komutandır, hakimdir, savcıdır. Her şeyin en güzel örnekliği ondadır. Bir şey daha var, Kur'an'da Üsve-i Hasene kelimesi 3 yerde geçer. Birisi Ahzab suresinde, iki tanesi de Mümtehine suresinde geçer. Burada size bir şey söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'in içinde 3 yerde geçen bu Üsve-i Hasene İbrahim ve Resul sizin için en iyi örnektir. Özellikle bir konuya Allah-u Teala işaret ediyor. Allah-u Teala Mümtehine suresinde bize aktarıyor: 'Ey iman edenler, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları veliler edinmeyin' Allah resulleri her konuda örnektirler. Allah’ı çokça ananlarda Allah Resulünde çok güzel örnekler vardır. Özellikle küfrün karşısında, zalimin karşısına dikilme konusunda Muhammed size örnektir. İbrahim size örnektir. Onun için kardeşlerim bugün diyorum ki Anadolu’daki bütün insanlar sevmeye başladı ya. Bu duruşunuzdan dolayı sakın kıpırdamayın, sakın geriye adım atmayın. Muhammedî duruştan, Allah’ın düşmanlarını düşman bilme konusundan ayrılmayın." diye konuştu.