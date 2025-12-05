Diyetisyen Ünsal, 'Yapay zeka diyeti kişiye özel olamaz'

Diyetisyen ve Psikolog Ayşegül Ünsal, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Psikoloji Saati programına konuk olarak moderatör Merve Esersoy’un sorularını yanıtladı. Ünsal, yapa zeka diyetinin kişiye uyumlu olamayacağından bahsederek, “Yapay zeka diyeti kşiye özel olamaz. Çünkü yapay zeka bir robot, yani bir bilgisayar. Gözden kaçırdığı birçok etken olabilir. Kişinin yaşam döngüsünü tam olarak algılayamayabilir. Sadece kişinin oraya girdi olarak yazdığı verileri analiz edebiliyor ve buna yönelik bir beslenme planı oluşturuyor. Kişi eksik bir şey söylediği zaman, yani kendi beslenme sürecini tam olarak aktaramadığı zaman, yapay zeka ona uygun bir diyet ne yazık ki yazamıyor. O yüzden kişiye özel kesinlikle olamaz. Yani yüzde 100'e yakın etkili bir sonuç kesinlikle olmaz ama tamamen eksiksiz bir sonuç, eksiksiz bir bilgi yazıldı diyelim o zaman yüzde 100'e yakın bir sonuç belki verebilir” diye konuştu.

Ünsal diyet süreci ile ilgili, “İnsanlar artık diyet sürecini şöyle düşünüyorlar: Ben bu diyet sürecinden geçeyim, süreç bittiği zaman eski yeme düzenime dönerim. Eski yeme düzenlerine döndüklerinde bakıyorlar ki "Aa tekrar kilo aldım" ve bu süreçten çok sıkılıyorlar bir süre sonra. Artık diyorlar ki “diyetisyene gitmek istemiyorum”. Aslında süreç seninle ilgili. Sen bu sürece tam olarak uyum sağlayamadın. Diyeti sağlıklı yaşam döngüsü olarak göremedin ve artık bu yüzden hızlı ve pratik sonuçlar istiyorlar. Bu yüzden de yapay zeka hemen bir sonuç verdiği için buna yöneliyorlar ne yazık ki” şeklinde konuştu.