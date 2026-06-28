Diyetisyen Ünsal, “Yüzde 1 su kaybı bile zihinsel performansı etkiliyor”

Yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların artmasıyla birlikte su tüketimi de oldukça önem taşıyor. Diyetisyen Ayşe Gül Ünsal, yaz aylarında doğru su tüketimi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Diyetisyen Ünsal, vücuttaki yüzde 1’lik su kaybının bile zihinsel performansı ve konsantrasyonu olumsuz etkilediğini belirterek, “Biliyorsun ki su hayatın ta kendisidir. Soluduğumuz hava kadar yaşamamız için suya da ihtiyacımız var. Yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle suya olan ihtiyacımız da artıyor. Su, vücut ısısının dengelenmesinde, besinlerin taşınmasında, böbreklerin ve hücrelerimizin sağlıklı çalışmasında ve zihinsel performansın korunmasında önemli bir rol oynuyor. Ayrıca araştırmalar, vücudun yalnızca yüzde 1, yüzde 2 oranında su kaybının bile zihinsel performansı ve konsantrasyonu olumsuz etkilediğini göstermektedir. Dolayısıyla su hem fiziksel sağlığın korunmasında hem de zihinsel sağlığımızın korunması açısından büyük önem arz ediyor. Su ihtiyacı kişiden kişiye değişmekle birlikte, genel olarak kilogram başına 30-35 milim arası su tüketimini öneriyoruz. Örneğin 70 kilogram ağırlığındaki bir bireyin su ihtiyacı 2-2,5 litre arasında oluyor. Artan veya azalan kilolara bağlı olarak da bu ihtiyacın değiştiğini unutmamamız gerekiyor. Özellikle yaz aylarında terlemenin artmasıyla birlikte bu ihtiyaç daha da fazla oluyor. Yemeklerle birlikte su tüketmemeye özen göstermeliyiz. Su ihtiyacını gün içerisine yayarak karşılayabiliriz. Yemeklerden yarım saat önce veya yarım saat sonrasında su tüketmeye özen göstermeliyiz” şeklinde konuştu.