Diyetisyenlik mesleğini tercih edecek öğrenciler nelere dikkat etmeli?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler gelecekteki mesleklerini belirlemek ve iyi bir üniversiteye kayıt olmak üzere tercih maratonuna girdi.

Tercih listelerine diyetisyenlik mesleğini eklemek isteyen öğrencilere bilgiler veren Diyetisyen Sevde Nur Yılmaz, “Diyetisyenlik mesleği aslında gerçekten insanla bağ kurmak isteyen ve insanların hayatına dokunmak isteyen kişiler için çok güzel bir meslek. Ancak insanla birebir iletişim kurmak istemeyen veya üretken olmayan, sadece ben 4 yıl boyunca okudum, sonrasında bir işe gireyim, çalışayım gibi bir düşüncesi olan kişiler için uygun bir meslek değil. Bundan kaynaklı kendini gelişime açık olan, insan sağlığıyla, fizyolojiyle ilgilenen herkes için diyetisyenliği öneririm elbette. Özellikle kişiler, yeni gençler diyeyim, çabalamayı çok sevmeyen gruptalar birazcık daha. O yüzden bizim mesleğimiz iş bulma konusunda da, öğrenme, araştırma konusunda da bolca çaba gerektiriyor. Bundan kaynaklı mezun olur olmaz iş bulma düşüncesindeyseniz eğer, bu meslek sizin için uygun değil. Bunun yanı sıra insanları ikna etmeye yönelik bir sürecimiz de olabiliyor. O yüzden insanlar geldiler ve size bağlı bir süreç ilerletiyorlar gibi bir şey yok. Süreç içinde de insanlarla sürekli bir ikna halindesiniz, bir çaba halindesiniz. Süreç içinde de insanları sürekli motive halde tutmanız gerekiyor. Sürekli motivasyon isteyen bir meslek grubu aynı zamanda. Çünkü insanlar sizden motive oluyorlar ve sürece o yüzden kolaylıkla adapte olabiliyorlar. Eğer siz kendinizi de motive edemiyorsanız, hayatta da insanları da kolaylıkla bir şeylere ikna edemiyorsanız, süreç sizin için daha zorlu geçecektir. Bir kişi zayıfladığında ya da zayıflama algısını da geçtik. Bir kişi sağlık sorunlarından sizin oluşturduğunuz beslenme programı, verdiğiniz danışmanlık sayesinde kurtuluyorsa veya o hastalık geriliyorsa sizin için mükemmel bir his diyebilirim. O yüzden bu tarz fizyolojiye dokunup, insanların hayatına dokunup, sonuç aldığınızda çok güzel gerçekten geri dönüşler alabiliyorsunuz” şeklinde konuştu.