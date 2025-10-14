Djalovic, Kayserispor'la ilk antrenmanına çıktı

Kayserispor yeni teknik direktörü Radomir Djalovic, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Djalovic, Kayserispor'la ilk antrenmanına çıktı

Kayserispor'da Markus Gisdol ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Karadağlı çalıştırıcı Radomir Djalovic, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Kayserispor’un Antalya kampı devam ediyor. Sarı kırmızılılar kamp çalışmaları kapsamında antrenmanlarına bugün devam etti. Oyuncular, koordinasyon ve pas organizasyonu üzerine çalıştı. Kayserispor’un yeni teknik direktörü Radomir Djalovic takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

