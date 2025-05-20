Djital Devrimi Anlatan Kitap: Hakan Topuzoğlu'ndan 'Üretken Yapay Zekâ'

Kitap, üretken yapay zekânın yükselişini, çalışma prensiplerini ve farklı sektörlerde nasıl devrim yaratabileceğini detaylı bir biçimde açıklıyor. Okurlara teorik bilgiler sunmanın yanı sıra, pratik kullanım örnekleri ve gerçek proje çalışmalarına dair içgörüler de sağlıyor.

Kitabın Öne Çıkan Bölümleri

- Üretken Yapay Zekânın Yükselişi – Dijital dönüşüm süreci

- Teknolojiyi Anlamak – Yapay zekâ nasıl çalışıyor?

- Uygulama Alanları – Farklı sektörlerde kullanım örnekleri

- Yapay Zekâ ile Fikir Geliştirme – Pratik atölye çalışmaları

- Etik, Sorumluluk ve Gelecek Perspektifi – Yapay zekânın bilinçli kullanımı

- İlham Veren .ai Platformları ve Görsel Üretim Örnekleri

- Başarılı Yapay Zekâ Uygulamaları ve Devlet Yaklaşımları

- Yazar Hakkında – Hakan Topuzoğlu’nun teknolojiye bakışı

Bu kitap, yalnızca teknoloji meraklılarına değil, aynı zamanda üretken yapay zekâyı yaratıcı ve etik bir şekilde kullanmak isteyenlere hitap ediyor.

Okurlar, kitabın tamamına ücretsiz olarak şu adresten ulaşabilir:

???? [Kitabı indir](https://www.hakantopuzoglu.com.tr/pdf/uretkenyapayzeka-hakantopuzoglu-kayserigundem.pdf)