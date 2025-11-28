DMD hastası minik Yakup için fidan dikildi

Kayseri'de yaşayan DMD kas hastalığı ve böbrek yetmezliği ile mücadele eden 3 yaşındaki Yakup Çalık için Bünyan'da fidan dikildi.

Kayseri’de yaşayan DMD kas hastalığı ve böbrek yetmezliği ile mücadele eden 3 yaşındaki Yakup Çalık için Bünyan’da fidan dikildi. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin: “DMD kas hastası yavrumuz Yakup Çalık adına gerçekleştirdiğimiz ağaç dikimi programımızı bugün hep birlikte tamamladık. Yakup’un bu hayata tutunuşu, mücadelesi ve güçlü duruşu hepimize umut veriyor. Onun adına dikilen her fidan, geleceğe bırakılmış bir nefes, bir iz, bir dua niteliğindedir. Bu süreçte Yakup’a gönülden destek olan, yanında duran ve katkı sunan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bünyan Belediyesi olarak, her zaman olduğu gibi Yakup’un ve tüm ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Destek bizim hemşehrilik görevimiz, dayanışma ise en büyük gücümüzdür” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

