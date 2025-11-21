DMD hastası minik Yakup için fidan dikilecek

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Kayseri'de yaşayan DMD kas hastalığı ve böbrek yetmezliği ile mücadele eden 3 yaşındaki Yakup Çalık için Bünyan'da fidan dikileceğini duyurdu. Başkan Metin: 'Yakup Çalık için 28 Kasım Cuma saat 11.00'de Süksün Köyümüzde fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz' dedi.

DMD hastası minik Yakup için fidan dikilecek

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Kayseri’de yaşayan DMD kas hastalığı ve böbrek yetmezliği ile mücadele eden 3 yaşındaki Yakup Çalık için Bünyan’da fidan dikileceğini duyurdu. Başkan Metin: “Bünyanlı evladımız, DMD hastası Yakup Çalık için 28 Kasım Cuma saat 11.00’de Süksün Köyümüzde fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Kuracağımız “Yakup Çalık DMD Farkındalık ve Ağaçlandırma Sahası” ile hem yavrumuza destek olacak hem de geleceğe nefes bırakacağız. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı etkinliğe davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de hafta sonu rotası: Erdemli Vadisi
Kayseri’de hafta sonu rotası: Erdemli Vadisi
İYİ Parti GİK Üyesi Yücel, 'Bu halkı da, bu vatandaşı da anlayamayacaksınız'
İYİ Parti GİK Üyesi Yücel, “Bu halkı da, bu vatandaşı da anlayamayacaksınız”
24 Kasım öğretmenler günü, özel etkinliklerle kutlanacak
24 Kasım öğretmenler günü, özel etkinliklerle kutlanacak
Erkilet'te Yeni Bir Kur'an Kursu Açıldı
Erkilet'te Yeni Bir Kur'an Kursu Açıldı
Talas'ta Yaşlılara Yönelik Güvenli Telefon Kullanımı Eğitimi
Talas'ta Yaşlılara Yönelik Güvenli Telefon Kullanımı Eğitimi
Kartal Kavşağı Projesi altyapısı için 23 Milyon TL yatırım
Kartal Kavşağı Projesi altyapısı için 23 Milyon TL yatırım
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!