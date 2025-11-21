DMD hastası minik Yakup için fidan dikilecek

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Kayseri’de yaşayan DMD kas hastalığı ve böbrek yetmezliği ile mücadele eden 3 yaşındaki Yakup Çalık için Bünyan’da fidan dikileceğini duyurdu. Başkan Metin: “Bünyanlı evladımız, DMD hastası Yakup Çalık için 28 Kasım Cuma saat 11.00’de Süksün Köyümüzde fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Kuracağımız “Yakup Çalık DMD Farkındalık ve Ağaçlandırma Sahası” ile hem yavrumuza destek olacak hem de geleceğe nefes bırakacağız. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı etkinliğe davet ediyorum” ifadelerini kullandı.