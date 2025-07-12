DMD kas hastası minik Yakup için kermes düzenlendi

3 yaşındaki Yakup Çalık, DMD kas hastalığı ve böbrek yetmezliği ile hayata tutunmaya çalışıyor. Kayseri Valiliği ve Bünyan Belediyesi desteğiyle Cumhuriyet Meydanı’nda minik Yakup’un tedavi masraflarını karşılamak üzere kermes düzenlendi. Tedavi için yaklaşık olarak 120 milyon liraya ihtiyaç duyan aile, şimdiye kadar 11 milyon lira toplayarak kampanyanın yüzde 11’ini tamamladı.

DMD kas hastası Yakup’un babası Ertan Çalık, “Bugün burada Yakup evladımıza destek kermesindeyiz. Bünyan Belediye Başkanımız Selahattin Metin’in önderliğinde bu kermesi düzenledik. Burada Kayseri halkımızdan Yakup evladımızı görmesini, sesini duymasını ve destek vermesini bekliyoruz. Herkesi kermesimize davet ediyorum. Kermesten sonra da desteklerini bekliyoruz. Sağolsun halkımız kermesimize destek veriyor. Ama daha çok insanımızın gelmesi lazım. Çocuğumuzda DMD ilerleyici kas hastalığı var. Malesef bu hastalık ölümcül bir hastalık. Şuanda Kayseri’de Hunat Hatun Medresesi ve Bürüngüz Cami önünde stantlarımız var. Ve yardımları ve destekleri bekliyoruz. Evladımızın İnşallah kampanyasını tamamlayıp, Dubai’ye götürüp tedavi ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

3 yaşındaki Yakup’un annesi Ayfer Çalık ise Kayseri halkından destek bekleyerek; “Öncelikle Belediye Başkanımızın bize verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz. Yakup 3 yaşında. 3 aylıkken DMD kas hastalığına yakalandı. Bu hastalar ilk önce yürüyüp daha sonra tekerlekli sandalyeye bağlanıp, organları iflas ediyor. Malesef Yakup şuanda hem kas hastalığı ile mücadele ediyor hem de böbrek yetmezliği ile mücadele ediyor. Bu hastalık Yakup’ta sol böbreğini bitirmiş durumda. Sizlerden destek istiyoruz. Allah rızası için Yakup’un sesine ses olun. Kampanyamız 1 yıllık maalesef şuanda yüzde 11’deyiz. Yüzde yüz olmak için Kayseri halkımızdan destek ve yardım istiyoruz. Çare varken evladımızı çaresiz bırakmayın Allah rızası için. Az çok demeden yardım edin. Para bulunur ama giden can yerine gelmez” ifadelerini kullandı.