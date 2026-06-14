DMD Savaşçısı Yakup Eymen İçin İldem’de Dayanışma Kermesi Düzenlenecek

İldem Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Emine Kurhan’ın öncülüğünde gerçekleştirilecek organizasyon, 19 Haziran’da İldem Pazar Yeri’nde yapılacak. Gün boyu sürecek etkinlikte elde edilecek gelir, Yakup Eymen’in tedavi kampanyasına aktarılacak.

Saat 11.00 ile 18.00 arasında düzenlenecek kermeste ev yapımı yemekler, tatlılar, aksesuar ürünleri ve el emeği hediyelikler satışa sunulacak. Akşam saatlerinde ise mini konser ve çeşitli eğlence programları vatandaşlarla buluşacak.

Etkinliğe destek veren isimler arasında İldem Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Emine Kurhan ile hayırsever vatandaş Selçuk Amca yer alırken, sanatçılar Ömercan Şimşek, Recep Alemdar ve Ahmet Kaplan da sahne alarak organizasyona katkı sağlayacak.

Çocuklar için yüz boyama etkinlikleri, balon dağıtımı ve pamuk şeker ikramının da yer alacağı programda ailelerin keyifli vakit geçirmesi hedefleniyor.

Organizasyon yetkilileri, DMD hastası Yakup Eymen’in tedavi sürecine destek olmak isteyen tüm Kayserilileri etkinliğe davet ederek, dayanışmanın önemine dikkat çekti. Yetkililer, “Birlikte daha güçlüyüz. Yakup Eymen için el ele verelim” çağrısında bulundu.

Etkinlik Bilgileri

* Tarih: 19 Haziran

* Yer: İldem Pazar Yeri / Kayseri

* Kermes: 11.00 – 18.00

* Mini Konser ve Eğlence Programı: 19.30

DMD ile mücadele eden Yakup Eymen için düzenlenen etkinliğin, hem farkındalık oluşturması hem de tedavi sürecine maddi destek sağlaması amaçlanıyor. Kayserililerin 19 Haziran’da İldem Pazar Yeri’nde buluşarak minik Eymen’in umut yolculuğuna destek vermesi bekleniyor.

(RHA)