DMM, ÖSYM'nin sistemine girilerek aday puanlarının değiştirildiği iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı DMM, ÖSYM'nin sistemine girilerek adayların puanlarının değiştirildiği iddiasına yönelik açıklama yaptı. Böyle bir iddianın doğru olmadığını ve kontrollerde veri sızıntısına rastlanmadığı belirtilerek yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan “ÖSYM’nin sistemine girilerek adayların puanlarının değiştirildiği” yönündeki iddialar, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyondur. ÖSYM Başkanlığına ait sistemler, dış erişime açık olmayan, kapalı devre bir altyapıyla çalışmakta; tüm kullanıcı işlemleri anlık olarak izlenmekte ve detaylı şekilde kayıt altına alınmaktadır. Bu nedenle, ÖSYM’ye ait sınav sonuçları, yerleştirme verileri ve aday puanlarına dışarıdan müdahale edilmesi teknik olarak mümkün değildir. Kurum tarafından düzenli aralıklarla yürütülen teknik denetim ve güvenlik kontrollerinde de dijital altyapıda herhangi bir veri sızıntısı ya da dış müdahale bulgusuna rastlanmamıştır. Bilgi teknolojilerine ilişkin tüm süreçlere dair kayıtlar, kurum tarafından eksiksiz ve şeffaf biçimde arşivlenmektedir. Kamuoyunda güvensizlik oluşturmaya yönelik spekülatif içeriklere itibar edilmemesi, yalnızca resmî açıklamalara itimat edilmesi önem arz etmektedir” denildi.