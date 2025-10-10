DMM: 'Restoran ve kafelerde oturma süresine göre ücret alınacak iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır'

DMM, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama ile 'Restoran ve kafelerde oturma süresine göre ücret alınacak' iddialarının asılsız olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, “Ticaret Bakanlığınca restoran, kafe veya benzeri işletmelerde müşterilerin oturma süresine göre ücretlendirilmesine yönelik 6502 sayılı Kanununun Fiyat Etiketi başlıklı 54'üncü Maddesi ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde herhangi bir düzenleme, çalışma ya da uygulama bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın, bu tür asılsız haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgiye ulaşmak için resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri önemle rica olunur” denildi.