  • DMM: 'Türkiye ile Çin arasında 3 milyon Uygur'un Türkiye'ye getirileceğine dair anlaşma yapıldı iddiası asılsızdır'

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından Türkiye ile Çin arasında 3 milyon Uygur'un Türkiye'ye getirileceğine dair bir anlaşma yapıldığı' yönünde ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

DMM, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama ile Türkiye ile Çin arasında 3 milyon Uygur'un Türkiye'ye getirileceğine dair anlaşma yapıldı" iddialarının asılsız olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, “Çeşitli sosyal medya mecralarında 'Türkiye ile Çin arasında 3 milyon Uygur'un Türkiye'ye getirileceğine dair bir anlaşma yapıldığı' yönünde ortaya atılan iddia tamamen asılsızdır ve dezenformasyon içermektedir. İddia edildiği şekilde Türkiye ile Çin arasında herhangi bir anlaşma ya da görüşme yapılmamıştır. Kamuoyunun, uluslararası hassasiyet taşıyan bu tür konularda yalnızca resmi kurumların açıklamalarını esas alması, gerçeği yansıtmayan, spekülatif iddialara itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır” denildi.

Haber Merkezi

