Doç. Dr. Karabulut: 'Yarıyıl tatilinde öğrenciler bol bol dinlenmeli'

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Rıdvan Karabulut, eğitim gündemine yönelik bazı açıklamalarda bulundu.

PAYLAŞ
  • 20.01.2023 10:44
  • Güncelleme: 20.01.2023 13:40
  • 41
Doç. Dr. Karabulut: 'Yarıyıl tatilinde öğrenciler bol bol dinlenmeli'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Rıdvan Karabulut, eğitim gündemine yönelik bazı açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Rıdvan Karabulut, 23 Ocak 2023 tarihinde başlayacak olan 2022-2023 eğitim-öğretim yılı yarıyılında tüm öğrenci ve öğretmenlere iyi tatiller diledi. Doç. Dr. Karabulut; “Tatiller çocuklarımızın yorgunluklarını atacağı, enerji depolayacağı, eğlenirken öğreneceği bir zaman dilimidir. Tatillerde karne sonucu ne olursa olsun çocuklarımız eğlenmeye ve dinlenmeye hak kazanmıştır. Yarıyıl tatili çocuklarımızın ödev çilesine dönüşmediği ve çocuklarımızın karnesinden dolayı yargılanmadığı bir zaman dilimi olması dileğiyle mutlu tatiller dilerim” dedi.

BİLSEM Seçme Sınavları ile ilgili görüşlerini belirten Doç. Dr. Rıdvan Karabulut; “Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Seçme Sınavı için kaynak öneresi isteyenlere maalesef yardımcı olamıyoruz. Çünkü BİLSEM Sınavları çocuğun anlık potansiyelini değerlendirmeye yöneliktir. O nedenle sınava/değerlendirmeye hazırlık için kaynak önerisi söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Tomarza'da Yağmur Duası Yapıldı

Tomarza'da Yağmur Duası Yapıldı

Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun oyunu ilgiyle izlendi

Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun oyunu ilgiyle izlendi

Vali Çiçek: 'Tatilinizi en iyi şekilde geçirmenizi diliyorum'

Vali Çiçek: 'Tatilinizi en iyi şekilde geçirmenizi diliyorum'

Büyükşehir, Küçük Burcu'ya Kayıtsız Kalmadı

Büyükşehir, Küçük Burcu'ya Kayıtsız Kalmadı

Doç. Dr. Karabulut: 'Yarıyıl tatilinde öğrenciler bol bol dinlenmeli'

Doç. Dr. Karabulut: 'Yarıyıl tatilinde öğrenciler bol bol dinlenmeli'

Otomobil ile moped çarpıştı:1 yaralı

Otomobil ile moped çarpıştı:1 yaralı

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

6
İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erciyes otelleri sömestire dolu girdi

Erciyes otelleri sömestire dolu girdi

Yeni Ufukları Derneği'nin 20'inci yılı etkinliklerle kutlanacak

Yeni Ufukları Derneği'nin 20'inci yılı etkinliklerle kutlanacak

DAHA FAZLA
Başkan Palancıoğlu, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Başkan Palancıoğlu, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Kayseri polisi 1 haftada 202 suçluyu yakaladı

Kayseri polisi 1 haftada 202 suçluyu yakaladı

Spor A.Ş.'nin Kış Dönemi Spor Okulu kayıtları başladı

Spor A.Ş.'nin Kış Dönemi Spor Okulu kayıtları başladı

Veliler dikkat: 'Kötü karne sinyal olabilir'

Veliler dikkat: 'Kötü karne sinyal olabilir'

333 bin 905 öğrenci karne heyecanı yaşadı

333 bin 905 öğrenci karne heyecanı yaşadı