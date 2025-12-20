Doç. Dr. Sönmez:“Mezar taşı okumak ve ekran kaydırmak hafızayı zayıflatıyor”

Uzmanlar, ekran bağımlılığının uykuda REM fazını kısaltarak dinlenmeyi engellediğini, fiziksel olarak ise boyun düzleşmesi ve fıtık gibi kalıcı omurga hasarlarına yol açtığını belirtiyor. Zihinsel boyutta, sürekli ekran kaydırmanın 'bak ve unut' döngüsü yaratarak hafızayı zayıflattığı buna ek ekran bağımlılığı beraberinde çocuklarda görülen dopamin artışının ise madde bağımlılığına eşdeğer bir hırçınlık yarattığını söylüyor.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Göçmez Yatmadan önce telefon kullanmanın uykusuzluğa neden olabileceğini belirterek, “Yatarken cep telefonu kullananlarda uyku bozukluklarının olduğu görülmüş. Çok az miktarda yapılan EEG çalışmalarında, beyin dalgalarını da bozduğu görülmüş; ama bu, beyne zarar verici, kalıcı bir EEG dalga bozukluğu değil. Ancak uyku bozukluğu yaptığı, REM fazının kısaldığı ispatlanmış. Şöyle bir şey var ki her ne kadar cep telefonlarının hayatımıza bu kadar girmesinin direkt maddi zararlı etkisi olmasa da insanlarda uyku bozukluğu, hafıza problemleri, dikkat kayıpları ve hayat ile olan bağın kopması gibi daha pek çok yan etki yapar. Cep telefonlarının yanlış kullanımlarında omurga bozukluklarını da mutlaka hatırlamak lazım. Özellikle sürekli bu şekilde kullanmak boyunda kifoz’a ve boyun düzleşmesine sebep oluyor. Bunlar uzun vadede fıtığa da sebep olabiliyor. Boynu sürekli önde tutmak gerilim tipi baş ağrısına neden oluyor. Artı omuzlarda ağrı, iki kürek kemiğinin arası ağrı ve kollarda uyuşma; bunlar aslında hepsi boyun düzleşmesinin getirdiği sonuçlar. Sürekli aynı pozisyonda cep telefonuna dalmak bunları da doğru yapıyor tetikliyor” cümlelerini kullandı.



‘CEP TELEFONUNDA İÇERİKLERİ SÜREKLİ KAYDIRMAK, DİKKAT DAĞINIKLIĞINA YOL AÇAR VE HAFIZAYI ZAYIFLATIR’

cep telefonunu hayatının bir parçası haline getirenlerde asosyallik oluşabileceğini söyleyen Doç. Dr. Cüneyt Göçmez, “Cep telefonunu sürekli hayatının değişmez hali haline getiren insanlarda asosyallik oluyor. Arkadaş olmaması ve kendi iç dünyalarında kalmak depresyona sebep oluyor. İnsanların hep ‘Nerede o eski günler?’ dedikleri, ‘Nerede 80’lerin, 90’ların çocukluğu?’ dedikleri o dönemlerde işte cep telefonu yoktu. Yani bu özlemin altında aslında cep telefonuyla ayrı bir dünyanın oluşması var. İnsanlar aslında birbirleriyle olan ilişkilerini arttırsalar; toplumun içine karışma, insanlardaki depresyonu gideren şeylerden bir tanesi. Bu cep telefonuyla sürekli bir şeyleri kaydırmak, insanlarda hafıza zayıflıklarına da sebep oluyor. Eskiler ‘Mezar taşlarını okumayın.’ derdi. Çünkü mezar taşlarını okuya okuya gitmek; okuyup unutmak, okuyup unutmak veya bir otobüste giderken reklam panolarına bakıp okuyup unutmak insanda hafızayı zayıflatan şeylerden. Cep telefonunda da aynı mantıkla sürekli bir şeyleri kaydırdığımız zaman bu durum bizim dikkat dağınıklığına sebep oluyor ve hafızamızı zayıflatıyor. Ama bir insanın bir kitabı okurkenki durumu öyle değil. İnsan kitabı okurken onu anlamak için, öğrenmek için okuyor; onu hafızasında tutmak için okuyor. Cep telefonunda böyle bir algı yok. Bakmak ve unutmak. Bu da hafızayı zayıflatan sebeplerden” diye konuştu.

‘CEP TELEFONU BAĞIMLILIĞI MADDE BAĞIMLILIĞI GİBİDİR’

Cep telefonu kullanımının çocuklarda bağımlılık haline geldiğine değinen Doç. Dr. Cüneyt Göçmez, “Çocuklardaki cep telefonu onlarda bir bağımlılık haline geliyor, alışkanlık haline geliyor. Bu bağımlılık da beyindeki dopaminin artması üzerinden olduğu için aynen bir esrar bağımlılığı gibi, narkotik bağımlılığı gibi çocuklarda bağımlılık yapıyor. Bu anne babalar genelde çocukları oyalamak için cep telefonunu eline veriyorlar, tabletleri eline veriyorlar ve çocukları kendi dünyalarında bırakıyorlar. O çocuklar da buradaki eğlencelerle, dopamin yüklemesiyle buna bağımlı hale geliyor. Sonrasında o telefonu almak istediklerinde gerçekten çok hırçınlaştıkları, annesine babasına bağırdıkları görülüyor. Bu durum tipik bir eroin bağımlısının durumu gibi. Bu bağımlılık genellikle çocuklarda görülüyor" şeklinde konuştu.