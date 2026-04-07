Doçent Doktor Muhammet Kızmaz: Herkes aile hekimi ile iletişim halinde olmalı

7 Nisan Dünya Sağlık Günü kapsamında değerlendirmelerde bulunan Kayseri Şehir Hastanesi Aile Hekimliğinde Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Muhammet Kızmaz, “Öncelikle sağlık ne demek ondan başlayabiliriz. Sağlık, vücudun sadece bedensel olarak hasta olmama hali değil, ruhsal ve sosyal olarak da tam bir iyilik halidir. Çok kıymetli bir şeydir. Kıymeti yıllardır anlatılır. Halk arasında ‘halk arasında muteber bir nesne olmaya devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi’ Kanuni Sultan Süleyman'ın meşhur beyitinde de anlattığı gibi, parayla güçle hiçbir şeyle elde edilemeyecek bir şey sağlık. Bizim de sağlık çalışanları olarak temelde amacımız, sağlıksızlığı hiç yaşamamak, sağlığımızı hiç kaybetmemek. Bunun için önemli olan koruyucu sağlık hizmetleri, tabi buradaki koruyucu sağlık hizmetlerinde sağlık sistemi ne kadar gelişirse gelişsin asıl iş, kişilerin bireysel olarak kendine düşmekte. Düzgün uyku, yeme standartlarına düzgün uymak, fiziksel aktivite, spor, stres yönetimi bunlar sağlığı kaybetmemek için çok önemli. Haricinde yine de sağlığımızda bozulmalar gelişebilir. Bunun için rutin taramalarımız var” ifadelerini kullandı.

“HERKES AİLE HEKİMİ İLE İLETİŞİM HALİNDE OLMALI”

Aile hekimi ile iletişim halinde olunması gerektiğini söyleyen Kızmaz, ayrıca sigara içenlere de uyarılarda bulundu. Kızmaz, “Herkes aile hekimi ile iletişim halinde olmalı. Rutin kontrollerine gitmeli. Mevcut hastalıkları ve olabilecek hastalıkları en erken safhada tespit edip tedavi etmek de sağlık çalışanları olarak hedeflerimiz arasındadır. Şimdi sağlık bu kadar kıymetliyken kendi elimizle, özellikle sigara içenlere söylemek istiyorum. Yani bebeklerin yanında, gebelerin yanında sigara içiyorlar. Hem kendi sağlıklarına zarar, hem de daha küçücük yavruların sağlıklarına ciddi bir zarar. Burada yapılması gereken sağlıktan konuşmuşken, ilk yapılacak şey sigara içenlerin sigarayı bırakmasıdır. Alkol kullananların alkolü bırakmasıdır. Kötü alışkanlıklar, düzensiz uykusu olanlar, düzenli uyku hayatına geçmeleridir. Kayseri Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği'nde sigara bırakma polikliniğimiz var. Profesyonel olarak destek vermekteyiz” ifadelerine yer verdi.

“SAĞLIĞIN KIYMETİ, KAYBEDİLİNCE ANLAŞILMAKTA”

Sağlığın kıymetinin kaybedilince anlaşıldığını söyleyen Kızmaz, “Bütün hastalıklar ve bütün sağlık sorunları için, Kayseri Şehir Hastanesi olarak bölgemizde çok geniş, tanı ve tedavi gücüne sahip bir hastaneyiz. Her türlü sorunlarında gelebilirler ve sağlık taramaları için aile hekimliği kliniğimizde polikliniğimiz mevcut. Her yaştan her hasta, istediği zaman randevusuz bir şekilde gelebilir. Ancak maalesef ne kadar da böyle beyitler yazılsa da sağlığın kıymeti, kaybedilince anlaşılmakta. Bizler yine de sağlığımızın kıymetini, kaybetmeden bilenlerden olalım. Rutin kontrollerimizi ihmal etmeyelim. Sağlıcakla kalın” diye konuştu.