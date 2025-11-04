Doğa farkındalığı için Ahşap Kuş Evleri Sergisi açıldı

Ahşap Kuş Evleri Sergisi, Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen program ile birlikte ziyaretçilerine kapılarını açtı. Sergide, geri dönüşüm malzemelerinden üretilen yüzlerce kuş evi, böcek oteli ve yürüyüş değnekleri bulunuyor.

Kayseri Üniversitesi Elektrik ve Enerji Programı öğretim görevlisi ve halk arasında Yaprak Amca olarak bilinen Abdulkadir Dağlı, Ahşap Kuş Evleri Sergisi ile kuşların doğal ortamlarının insan kaynaklı olarak azalmasına dikkat çekmek istediklerini belirtti. Doğasever Dağlı, ahşap papatya atölyeleri, meşe palamudu tüpleme atölyeleri ve ahşap çanta rozeti atölyeleri ile bu konuda farkındalık kazandırmayı amaçlıyor.

Dağlı, Ahşap Kuş Evleri Sergisi hakkında bilgiler vererek; “Uzun yıllardır çevre ve doğa korumayla ilgili gönüllü olarak faaliyetler yürütüyorum. Burada, buradaki eserler çoğunlukla kuş evleri. Bunlar geri dönüşüm malzemelerinden ürettiğim, paletlerden ürettiğim malzemeler. Okullarda çocuklara kuş evleriyle ilgili, kuşların insanlardan kaynaklanan doğal yaşam alanlarının azalmasıyla birlikte bir takım kuşların belki nesillerinin tükenebileceğinden bahsediyoruz. Kuş evlerini yaparak onlara bir nebze de olsa destek olma düşüncesinden yola çıktık. Aynı zamanda çocuklarımızın yine doğayla bağlarını kurmaları için onlara yürüyüş değnekleri yapıyorum, yaptırıyorum, hediye ediyorum. Talep eden okullara ücretsiz olarak çanta rozetleri için etkinlikler yapıyoruz. Ahşap papatya etkinliğimiz oluyor yine sınıf içinde. İletmek istediğim, bizim biricik, yegâne varlığımız doğamız ve gelecek nesillerin bundan sonra çok daha zor şartlarda çocukluklarını geçireceklerini bilerek doğamızı korumak zorundayız ve başkasından beklemeden ‘ben varım’ deyip öne adım atmak durumundayız. Dilerim çocuklarımız, cebinde çöpünü çöp tenekesi bulana kadar taşıyan nesiller yetiştirene kadar biz uğraşacağız” diye konuştu.

Vatandaşları sergiye davet eden Dağlı, “Ahşap Kuş Evleri Sergisi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde 4-8 Kasım tarihleri arasında, sabah 10.30'la akşam 19.00 saatleri arasında halkımızın beğenilerine, gezilerine açık olacak. Burada yürüyüş değnekleri, ahşap çanta rozetleri ve yoğunlukla da ahşap kuş evleri sergisini görmeleri mümkün olacak. 4 gün boyunca burada meşe palamudu tüpleme atölyeleri, ahşap çanta rozeti atölyeleri yapacağız. Okulda öğretmenlerimiz bizlerle görüşüp randevu alırlarsa çocuklarımıza bu konuda destek vereceğiz. Bütün halkımızı davet ediyorum” ifadelerini kullandı.