Doğa için birlikte söylüyoruz temalı konser düzenlenecek

Erciyes Üniversitesi ve KAYOTED “Doğa için birlikte söylüyoruz” temalı yardım konserine hazırlanıyor. 20 Ekim 2025 tarihinde saat 19:30’da Erciyes Kültür Merkezinde düzenlenecek olan yardım konserinde Kayserili ünlü oyuncu Murat Ünalmış ve Riders grubu sahne alacak.

Konserin tüm geliri ile Erciyes’de turizm ormanı yapılacağını belirten KAYOTED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erdal, “Derneğimizin eğitim ve şehir tanıtımı haricinde sosyal sorumluluk alanında da faaliyetleri bulunmaktadır. Bu kampsamda Erciyes Kayak Merkezi güzergahında şehrimizin imajını da düşünerek 10 bin fidanla yeşil alan yaratmaya karar verdik. Erciyes Üniversitesi rektörümüz Sayın Prof.Dr. Fatih Altun hocamızın da destekleriyle Kayseri Orman Bölge Müdürlüğümüzün tahsis edeceği alanda Kayseri turizm camiası olarak değerli bir miras bırakmayı hedefliyoruz. Halka açık yapılacak etkinliğe koltuklu bilet dışında fiziki olarak katılamayanlar için de destek bilet alma şansı bulunmaktadır. Sadece turizmcileri değil tüm doğaseverleri bu etkinliğin bir parçası olmaya davet ediyoruz” ifadelerinde bulundu.