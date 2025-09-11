Doğa Koleji’nden Kayyum açıklaması: Can Holding'in 121 şirketine el kondu

Can Holding’e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, holding çatısı altındaki 121 şirkete el konuldu. Bazı haber kaynaklarında ve internet sitelerinde yayınlanan Doğa Koleji’ne kayyum ataması ile ilgili açıklamaların üzerine Doğa Koleji’nden açıklama geldi. HG Holding Yönetim Kurulu Başkanı Halil Gürsoy, HG Holding yönetiminde faaliyet gösteren Doğa Koleji ile ilgili açıklama yaparak: “Adana, Gaziantep, Kayseri ve Kahramanmaraş Doğa Koleji’nin tüm hisseleri HG Holding’e aittir. Okulumuz eğitim öğretim faaliyetlerini HG Holding bünyesinde ve tamamen bağımsız bir yapılanma ile sürdürmektedir. Hem HG Holding’in hem de Adana, Gaziantep, Kayseri ve Kahramanmaraş Doğa Koleji’nin medya da yer alan haberlerdeki içeriklerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Okulumuz franchise bir kurumdur. Doğa Koleji genel merkezi ile olan ilişkilerimiz yalnızca isim hakkı alımına dayanmaktadır. Bu nedenle, Adana, Gaziantep, Kayseri ve Kahramanmaraş Doğa Koleji’nin söz konusu haberlerdeki gelişmelerden olumsuz etkilenmesi söz konusu değildir. Okullarımızın yönetimi, mali yapısı ve operasyonel süreçleri HG Holding’in güçlü çatısı altında, Gürsoy Cemre Özel Eğitim ve Öğretim Kurumları tarafından tamamen bağımsız olarak yürütülmektedir. Tüm kampüslerimizde derslerimiz, akademik programlarımız ve sosyal etkinliklerimiz kesintisiz devam etmektedir. Bizim için en önemli öncelik, çocuklarımızın güven içinde eğitim hayatlarını sürdürmeleri ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarıdır. Doğa Koleji, çeyrek asırdır olduğu gibi bugün de güçlü öğretmen kadrosu, köklü vizyonu ve siz değerli velilerimizin desteğiyle yoluna aynı kararlılıkla devam etmektedir. Kampüslerimizde faaliyetlerimiz aksaksız devam edecek olup tüm personelimiz günlük iş ve işlemleri aksamaksızın sürdürecektir. Gösterdiğiniz güven ve desteğiniz için teşekkür eder, tüm velilerimize ve öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim yılı dileriz” ifadelerini kullandı.