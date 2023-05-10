Doğadan toplanıp tüketilen mantar ölüme yol açabiliyor

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, doğadan şuursuzca toplanıp tüketilen mantarların ciddi zehirlenmelere yol açabileceğini, ölüme dahi neden olabileceğini söyledi.

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  • 10.05.2023 09:36
  • Güncelleme: 10.05.2023 09:36
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Doğadan toplanıp tüketilen mantar ölüme yol açabiliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, doğadan şuursuzca toplanıp tüketilen mantarların ciddi zehirlenmelere yol açabileceğini, ölüme dahi neden olabileceğini söyledi.

Yozgat’ta ilkbahar mevsimiyle artan yağmurların ardından doğada kendini gösteren mantarları şuursuz bir şekilde tüketenlerin yaşadığı zehirlenmelere dikkat çeken Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, uyarılarda bulundu. Kozan, şuursuzca tüketilen mantarın ardından şuur bulanıklığı, görme bulanıklığı, bulantı, kusma, nabız artışı veya nabız düşüklüğü gibi belirtilerin birkaçının görülmesi durumunda vatandaşların mutlaka zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğine değindi.

"Herhangi bir belirtide acil servise başvurun"

Mantar zehirlenmelerinin bu dönemde arttığını söyleyen Kozan, “Yağışlarla birlikte doğada mantar toplamanın ve mantar tüketiminin artmasından dolayı mantar zehirlenmeleri bu dönemde çok artmaktadır. Halkımızın mantar toplarken tipine ve çeşitliliğine bakmaları gerekiyor. Çünkü mantar zehirlenmeleri ölümcül olabilmektedir. Mümkünse kültür mantarları haricinde mantar tüketilmemesini öneriyoruz. Doğadan toplanan mantarların çeşitliliğine ve uygunluğuna maksimum dikkat etmeleri gerekiyor ve aynı zamanda mantar yedikten iki saat sonra şuur bulanıklığı, görme bulanıklığı, bulantı, kusma, nabız artışı veya nabız düşüklüğü gibi hissiyatlar oluşabilir. Mantar yedikten sonra herhangi bir belirtide hemen acil servise başvurmaları gerekmektedir. Doğadaki mantarın her zaman ölümcül olabileceğini düşünüp ona göre hareket etmek gerekiyor. Hassas olunması gereken ve halkımızın dikkatli olması gereken bir durum” dedi.

"Mantar şuursuzca tüketilmemeli"

Doğada yetişen mantarları toplayan vatandaşlardan Veysel Bulut, “Ben doğada yetişen yenilebilir mor cincile mantarı topluyorum. Doğada çok çeşit mantar bulunuyor. Yenmeyen mantarları toplamıyorum. Mantarı bilmeyenlerin mantar toplamaması gerekiyor. Bu mantarlar çiğ tüketilmemeli, kronik hastalığı olanlar çiğ tükettiği zaman sağlık sorunlarına neden oluyor. Mantarlar mayıs ayında çıkıyor, toprakta beliriyor. Biz de bunları topluyoruz” şeklinde konuştu.

"Hem spor hem de hobi maksatlı mantar topluyorum"

Hafta sonları hem hobi hem de spor maksatlı doğada mantar toplayan İbrahim Erayhan da, “Yozgat mantar çeşitliliği bakımından çok zengin bir potansiyele sahip. Mantar toplarken dikkat etmemiz gerekiyor. Mantarların çok faydası var. Kansere, bağışıklık sistemine faydalı ve antibakteriyel özelliği var. Ben hobi maksatlı geliyorum topluyorum. Bu mantarları çiğ tüketmemek gerekiyor. Pişirerek ya da haşlayarak topladıktan sonra çok zaman geçirmeden tüketmek gerekiyor. Yağmur zamanı, nisan, mayıs aylarında özellikle mantar artış gösteriyor. Nemli topraklarda, ağaç diplerinde genellikle görünüyor” ifadelerine yer verdi.

İHA

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