Doğal antibiyotik: Kelle paça

Kayseri'de 13 yıldır kelle ve paça işi ile uğraşan Mustafa Hattat, paça çorbasının sadece kemik iliğinden oluştuğunu, bu nedenle bağışıklığı güçlendirdiğini söyleyerek, 'Çorbamız gribin ve nezlenin doğal ilacıdır' dedi.

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  • 22.10.2023 12:26
  • Güncelleme: 22.10.2023 14:07
Doğal antibiyotik: Kelle paça
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 13 yıldır kelle ve paça işi ile uğraşan Mustafa Hattat, paça çorbasının sadece kemik iliğinden oluştuğunu, bu nedenle bağışıklığı güçlendirdiğini söyleyerek, “Çorbamız gribin ve nezlenin doğal ilacıdır” dedi.

Kışın yaklaşmasıyla kelleye ve paça çorbasına olan ilginin arttığını ifade eden kelle paça ustası Mustafa Hattat, “Kellemiz kara kazanlarımızın içerisinde 12-13 saatte pişiyor. Odunlarımız köz haline gelince kazanımızı fırına veriyoruz. Sabaha kadar orada kendi kendine pişiyor. Her işin bir zorluğu var. Tabi ki bu işin de bir zorluğu var. Kışın yaklaşmasıyla ilgi arttı. Biz de bu ilgiden memnunuz. Kelle paça bağışıklığı artırdığı için gribe ve nezleye çok iyi geliyor. Çok şifalı bir yiyeceğimiz. Çorbada sarımsak iyi geliyor. Kellenin yanında zaten soğan veriyoruz. Kelleyi ortadan ikiye kırıyoruz. İsteyene yarım porsiyon, isteyene de tam porsiyon şekilde servis ediyoruz” şeklinde konuştu.

Paça çorbasının kemik suyundan oluştuğunu ve içerisinde katkı maddesi bulunmadığını dile getiren Hattat, “Çorbamıza sadece tat versin diye ufak şekilde tuz ve toz biber atıyoruz. Başka kesinlikle bir şey kullanmıyoruz. Orijinal kemik suyundan oluşuyor. Yani kemiğin içerisindeki ilikten oluşuyor. Zaten çorbamız gribin ve nezlenin doğal ilacıdır. Bunu çoğu doktor ve profesör de söylüyor. Yani bayağı sağlıklı, yararlı bir içecek. Kellenin yarım porsiyonu 85, tüm porsiyonu 170 TL. Çorbamızın porsiyonu da 75 TL” diye konuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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