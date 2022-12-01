Doğal gazda Aralık tarifesi değişmedi

Doğal gazda aralık ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri, tüm abone gruplarında sabit tutuldu. Gaz fiyatı (her 1000 metreküp), 1-31 Aralık döneminde konutlar için 4 bin 80 lira olarak korundu.

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  • 01.12.2022 12:13
  • Güncelleme: 01.12.2022 12:13
Doğal gazda Aralık tarifesi değişmedi

Doğal gazda tarifeler her ayın başında güncelleniyor. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde aralık ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine Ekim’de uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira oldu. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gaz fiyatı 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 15 bin 833 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 20 bin 625 lira olarak açıklandı.

1ha

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