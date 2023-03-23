Doğal gazı kesme şartlarında değişiklik yapıldı

Doğal Gaz Müşteri Hizmetleri yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile, 65 yaş üstü, kendisinde ya da ailede kalan birisinin kronik hastalığı olanlar, şehit aileleri ve gazilerinin doğal gazları, faturalarını 1 yıl içerisinde 3 defa üst üste ödememesi halinde kesilebilecek. Önceden ilk fatura ödenmediğinde kesilebiliyordu.  

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  • 23.03.2023 10:30
  • Güncelleme: 23.03.2023 13:21
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Doğal gazı kesme şartlarında değişiklik yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Doğal Gaz Müşteri Hizmetleri yönetmeliğinde yapılan değişiklik hakkında bilgi verdi. Doğal gaz kesintilerini düzenleyen değişikliğin, bazı kesimler için istisna getirdiğini anlatan Şahin, “Doğal gaz Müşteri Hizmetleri yönetmeliğinde bir değişiklik yapıldı. Daha önce bir faturayı bir kere yatırmadığınızda doğalgaz kesiliyordu ya da güvence bedeli, abone bağlantı bedeli peşin alınıyordu. Aksi halde bağlanmıyordu. Burada birtakım kolaylıklar sağlandı. 65 yaş üstü, kendisinde ya da ailede kalan birisinin kronik hastalığı olanlar, şehit aileleri ve gaziler, 1 yıl içerisinde 3 defa üst üste faturasını ödemese bile kesilmeyecek. 3’üncüden sonra kesilmeye başlanacak. Bir de abone bağlantı bedelinde ücret peşin alınırdı. Şimdi en az 3 taksit şeklinde taksitlendirilebilecek. Doğal gaz firması isterse bunu 4-5-6 yapabilir. Güvence bedelinde de bir kolaylık sağlandı. Peşin yatırmak gerekmiyor en az 6 taksit yapılabiliyor, onu da dağıtım şirketi isterse daha fazla taksit yapabilecek. 65 yaş üstü, kendisinde ya da ailede kalan birisinin kronik hastalığı olanlar, bir de şehit aileleri ve gaziler bu haklarını bilsinler” şeklinde konuştu.

1ha

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