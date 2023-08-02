'Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı' açılıyor

Büyükşehir Belediyesi'nin Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan organik lezzetlerin adresi Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı, 5 Ağustos Cumartesi gününde Kayserililerle buluşacak.

PAYLAŞ
  • 02.08.2023 12:00
  • Güncelleme: 02.08.2023 15:01
'Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı' açılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Büyükşehir Belediyesi’nin Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan organik lezzetlerin adresi Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı, 5 Ağustos Cumartesi gününde Kayserililerle buluşacak.

Büyükşehir Belediyesi’ne ait Anadolu Harikalar Diyarı yanında yer alan organik üretimin adresi Doğal Üretim Bahçesi içerisinde bulunan, Doğal Ürünler Pazarı Kayserililerin organik besinler ile sağlıklı beslenmesine katkı sağlamak için 5 Ağustos’ta açılıyor.

Sağlıklı, organik sebze ve meyve almak isteyen tüketiciler, Cumartesi günleri 08.00 ila 20.00 saatleri arasında pazara gelebilecekler. Diğer günlerde ise bahçelerde bulunan üreticilerden rahatlıkla alışveriş yapabilecekler.

Büyükşehir Belediyesi, bir yandan Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’nda tamamen doğal fide ve tohumlardan insan sağlığına zarar vermeyen organik ürünler elde ederek, doğal gıdanın en kısa ve ucuz yoldan tüketiciye ulaşmasını sağlarken, diğer yandan ise sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Pazar yerlerinde sadece buradaki bahçelerde yetişen ürünlerin yanı sıra, bölgede yetişen tüm organik sertifikalı ürünlerin satışı da yapılıyor.

Pazarda Sınırlı Sorumlu Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi, Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KAÇEM) üyelerinin yapmış olduğu, salça, tarhana, elma sirkesi, gilaburu sirkesi, erişte, gacer unu, vişne, erik, kayısı ve şeftali marmelatı gibi işlenmiş organik ürünlerde satışa sunuluyor.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Çatı yangınında vefat eden işçi defnedildi

Çatı yangınında vefat eden işçi defnedildi

Tütün mamüllerine büyük zam

Tütün mamüllerine büyük zam

Kayserispor ilk maçını Cumartesi günü oynayacak

Kayserispor ilk maçını Cumartesi günü oynayacak

Kayseri Kariyer Merkezi, vatandaşlara iş kapısı olmaya devam ediyor

Kayseri Kariyer Merkezi, vatandaşlara iş kapısı olmaya devam ediyor

ERÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi Enes Tekin 12 gündür kayıp

ERÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi Enes Tekin 12 gündür kayıp

ERÜ Edebiyat Fakültesinde mezuniyet coşkusu

ERÜ Edebiyat Fakültesinde mezuniyet coşkusu

Çok Okunanlar
1
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

2
Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

3
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

4
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

5
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

6
Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yozgat-Boğazlıyan' da ekildi, sonuçlara inanamadılar! Hasat yapıldı, verim beklentinin üzerinde...

Yozgat-Boğazlıyan' da ekildi, sonuçlara inanamadılar! Hasat yapıldı, verim beklentinin üzerinde...

Malatya Adana Kayseri Gaziantep Sivas Adıyamanlılar duyunca göç edecek! 50 kilometre yakınlarında… pılınızı pırtınızı toplayın

Malatya Adana Kayseri Gaziantep Sivas Adıyamanlılar duyunca göç edecek! 50 kilometre yakınlarında… pılınızı pırtınızı toplayın

DAHA FAZLA
Menteşe Köyü sakinleri yol istiyor

Menteşe Köyü sakinleri yol istiyor

Yangından kaçarken dumandan etkilenip bayılmış

Yangından kaçarken dumandan etkilenip bayılmış

Melikgazi'de 4 mahalleye futbol sahası yapılacak

Melikgazi'de 4 mahalleye futbol sahası yapılacak

Taksici cinayeti sebebinin husumet değil müşteri kavgası olduğu öğrenildi

Taksici cinayeti sebebinin husumet değil müşteri kavgası olduğu öğrenildi

Türkiye 86'ncısı başarısının sırrını anlattı

Türkiye 86'ncısı başarısının sırrını anlattı